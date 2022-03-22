إقتصاد

دولار السوق الموازية يُسجّل انخفاضاً... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

Lebanon 24
22-03-2022 | 10:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 23650 - 23700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
والجدير بالذكر أنّ دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 24000 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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