دولار السوق الموازية يُسجّل انخفاضاً... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم، 23650 - 23700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

والجدير بالذكر أنّ دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 24000 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.