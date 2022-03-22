11
o
بيروت
10
o
طرابلس
5
o
صور
12
o
جبيل
10
o
صيدا
13
o
جونية
5
o
النبطية
4
o
زحلة
5
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
22-03-2022
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 23675 - 23725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23650 - 23700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
مواضيع ذات صلة
دولار السوق الموازية يُسجّل انخفاضاً... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يُسجّل انخفاضاً... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
23/03/2022 00:41:54
23/03/2022 00:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يحصل في السوق الموازية.. وتوقعات بشأن تسعيرة الدولار!
Lebanon 24
هذا ما يحصل في السوق الموازية.. وتوقعات بشأن تسعيرة الدولار!
23/03/2022 00:41:54
23/03/2022 00:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
23/03/2022 00:41:54
23/03/2022 00:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه في السوق الموازية.. هذا ما سجله مساء اليوم
23/03/2022 00:41:54
23/03/2022 00:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار
السوق الموازية
الأكثر قراءة
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
Lebanon 24
جبهتان قطبيتان ستضربان لبنان.. عودة للأمطار والثلوج والصقيع ولكن بُشرى سارة في هذا الموعد
01:49 | 2022-03-22
22/03/2022 01:49:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. عسكري يقتلُ زوجته أمام أولادها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في عكار.. عسكري يقتلُ زوجته أمام أولادها!
07:11 | 2022-03-22
22/03/2022 07:11:01
Lebanon 24
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
Lebanon 24
العينُ على الحريري مجدداً.. هذا ما يجري في "كواليس" الانتخابات
06:00 | 2022-03-22
22/03/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تكشف معلومة جديدة عن طلاقها من فادي شربل.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
كارين رزق الله تكشف معلومة جديدة عن طلاقها من فادي شربل.. شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
05:42 | 2022-03-22
22/03/2022 05:42:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"خضّة" في سوق الدولار.. ماذا جرى خلال ساعات المساء؟
Lebanon 24
"خضّة" في سوق الدولار.. ماذا جرى خلال ساعات المساء؟
14:33 | 2022-03-22
22/03/2022 02:33:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:59 | 2022-03-22
السعودية: اتفاق "أوبك+" مهم لاستقرار أسعار النفط
17:00 | 2022-03-22
إيطاليا وهولندا تعلنان تجميد أرصدة روسية بقيمة 1.2 مليار يورو
15:00 | 2022-03-22
استمرار ضخ الغاز الروسي الى أوروبا... اليكم التفاصيل
13:00 | 2022-03-22
رفع الفائدة في مصر... ما هي الأسباب؟
11:00 | 2022-03-22
التجارة بين روسيا والامارات الى الواجهة من جديد
10:45 | 2022-03-22
دولار السوق الموازية يُسجّل انخفاضاً... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
فيديو
سلاح البحرية الإيطالية يتسلّم سفينة جديدة (فيديو)
Lebanon 24
سلاح البحرية الإيطالية يتسلّم سفينة جديدة (فيديو)
16:00 | 2022-03-22
23/03/2022 00:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Haval" تصنع رباعية دفع قوية ومتطورة... تعرفوا إلى سيارة "Dargo" (فيديو)
12:00 | 2022-03-22
23/03/2022 00:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة... روسيا تستخدم صواريخ "باستيون" المضادة للسفن لتدمير أهداف بريّة في أوكرانيا (فيديو)
09:28 | 2022-03-22
23/03/2022 00:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact