دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 23675 - 23725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23650 - 23700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.