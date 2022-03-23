أميركا وبريطانيا تتفقان على الغاء بعض الرسوم

توصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتفاق لإزالة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيومالبريطاني، مما يعزّز من التجارة والتكامل بين البلدين بعد حل مشكلة مزعجة استمرت لفترة طويلة.قالت وزارة التجارة في بيان إن الصفقة ستسمح باستيراد 500 ألف طن متري من الصلب معفاة من الرسوم الجمركية، وستلغي بريطانيا في المقابل التعرفة الثأرية على الصادرات الأمريكية بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار، تشمل المشروبات الروحية المُقطّرة والمنتجات الزراعية المختلفة والسلع الاستهلاكية.يأتي الاتفاق بعد اجتماع بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في واشنطن يوم الثلاثاء، والتقت تريفيليان بالممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بالتيمور هذا الأسبوع.فرضت إدارة ترامب رسوم جمركية نسبتها 25% على الصلب و10% على واردات الألمنيوم في مارس 2018 على مجموعة من الدول، بموجب بند الأمن القومي في قانون التجارة لعام 1962.توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في شهر أكتوبر إلى صفقة لتخفيف العقوبات من قبل واشنطن، لكنها ظلت مفروضة على بريطانيا نظراً لخروجها من الكتلة الأوروبية.كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق مماثل مع اليابان في شهر فبراير الماضي.