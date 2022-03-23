إقتصاد

أميركا وبريطانيا تتفقان على الغاء بعض الرسوم

Lebanon 24
23-03-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-934226-637836223249683465.jpg
Doc-P-934226-637836223249683465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توصلت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتفاق لإزالة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيومالبريطاني، مما يعزّز من التجارة والتكامل بين البلدين بعد حل مشكلة مزعجة استمرت لفترة طويلة.

قالت وزارة التجارة في بيان إن الصفقة ستسمح باستيراد 500 ألف طن متري من الصلب معفاة من الرسوم الجمركية، وستلغي بريطانيا في المقابل التعرفة الثأرية على الصادرات الأمريكية بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار، تشمل المشروبات الروحية المُقطّرة والمنتجات الزراعية المختلفة والسلع الاستهلاكية.

يأتي الاتفاق بعد اجتماع بين وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في واشنطن يوم الثلاثاء، والتقت تريفيليان بالممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بالتيمور هذا الأسبوع.

فرضت إدارة ترامب رسوم جمركية نسبتها 25% على الصلب و10% على واردات الألمنيوم في مارس 2018 على مجموعة من الدول، بموجب بند الأمن القومي في قانون التجارة لعام 1962.

توصل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في شهر أكتوبر إلى صفقة لتخفيف العقوبات من قبل واشنطن، لكنها ظلت مفروضة على بريطانيا نظراً لخروجها من الكتلة الأوروبية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلت إلى اتفاق مماثل مع اليابان في شهر فبراير الماضي.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-03-23
15:00 | 2022-03-23
11:38 | 2022-03-23
11:00 | 2022-03-23
10:45 | 2022-03-23
09:43 | 2022-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website