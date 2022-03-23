إقتصاد

ارتفاع طفيف للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
23-03-2022 | 03:44
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء، مابين 24450 و24500 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس الثلاثاء، ما بين 23675 - 23725  ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
 
 
 
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