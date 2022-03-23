ارتفاع طفيف للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء، مابين 24450 و24500 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس الثلاثاء، ما بين 23675 - 23725 ليرة لبنانية للدولار الواحد.