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إقتصاد
ارتفاع طفيف للدولار...هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
23-03-2022
|
03:44
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الاربعاء، مابين
24450 و24500
ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس الثلاثاء، ما بين 23675 - 23725 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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