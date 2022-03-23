إقتصاد

ارتفاع جديد في أسعار المحروقات... كم بلغت اليوم؟

Lebanon 24
23-03-2022 | 03:51
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ارتفع سعر صفيحتي البنزين 98 أوكتان و95 اوكتان 3 آلاف ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 25000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 3000 ليرة.


وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 434000 ليرة
- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 444000 ليرة
- المازوت: 480000 ليرة
- الغاز: 300000 ليرة.
 
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