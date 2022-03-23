ارتفاع جديد في أسعار المحروقات... كم بلغت اليوم؟

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 98 أوكتان و95 اوكتان 3 آلاف ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 25000 ليرة لبنانية وسعر الغاز 3000 ليرة.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 434000 ليرة- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 444000 ليرة- المازوت: 480000 ليرة- الغاز: 300000 ليرة.