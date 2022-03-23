إقتصاد

الخليل وقع قرارا مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل

Lebanon 24
23-03-2022 | 09:43
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وقع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه للمرة الأخيرة لغاية 29/4/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5 ) والكشوفات السنوية الإفرادية ( ر 6 ) والكشف السنوي الإجمالي ( ر7 ) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة  في حال توجبها.
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