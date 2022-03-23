الخليل وقع قرارا مدد بموجبه مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل

وقع وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه للمرة الأخيرة لغاية 29/4/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5 ) والكشوفات السنوية الإفرادية ( ر 6 ) والكشف السنوي الإجمالي ( ر7 ) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.