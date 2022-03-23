كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ عصر اليوم 24100 - 24150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24450 - 24500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.