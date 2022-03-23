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إقتصاد
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
23-03-2022
|
15:00
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 24050 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24100 - 24150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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