دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم 24050 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24100 - 24150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.