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إقتصاد
ارتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية...هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
24-03-2022
|
03:02
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، ما بين 24100 و 24150 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 24050 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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