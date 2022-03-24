إقتصاد

ارتفاع طفيف للدولار في السوق الموازية...هذا ما سجله صباحاً!

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:02
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، ما بين 24100 و 24150 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 24050 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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