فادي أبو شقرا: تم تمديد العمل بدعم المحروقات لشهرين

أشار ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أنّ ما حصل أنّ مصرف لبنان أوقف العمل بمنصّة صيرفة ما أدّى إلى تغيير آلية صدور جدول المحروقات لكن بعد مناشدة المعنيين تمّ تمديد العمل بالدعم لمدة شهرينوأكد أبو شقرا أنّ إجتماعات عدّة اليوم لإيجاد آلية مناسبة ونأمل التوصّل الى حلّ في الساعات القليلة المقبلة