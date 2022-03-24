إقتصاد

فادي أبو شقرا: تم تمديد العمل بدعم المحروقات لشهرين

Lebanon 24
24-03-2022 | 03:48
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أشار ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا الى أنّ ما حصل أنّ مصرف لبنان أوقف العمل بمنصّة صيرفة ما أدّى إلى تغيير آلية صدور جدول المحروقات لكن بعد مناشدة المعنيين تمّ تمديد العمل بالدعم لمدة شهرين

وأكد أبو شقرا أنّ إجتماعات عدّة اليوم لإيجاد آلية مناسبة ونأمل التوصّل الى حلّ في الساعات القليلة المقبلة
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