إقتصاد

تعاون اقتصادي بين روسيا والهند... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-03-2022 | 15:00
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وافقت السلطات الهندية على اقتراح روسي من شأنه أن يسمح بالاستثمار في سندات تصدرها شركات هندية، وفقا لما ذكرته صحيفة The Print نقلا عن مسؤولين حكوميين كبار.

وذكرت الصحيفة: "طلب مسؤولون حكوميون روس من نظرائهم الهنود تخفيف نظام الاقتراض التجاري الخارجي للهند، والذي من شأنه أن يسمح للكيانات الروسية بالاستثمار في سندات الشركات الهندية ودفع هذه الاستثمارات من خلال حساب في البنك الاحتياطي الهندي، والذي تم تسجيله منذ عقود قبل سقوط الاتحاد السوفيتي". 

ووفقا لأحد محاوري الصحيفة فقد تراكم رصيد قدره 20 مليار روبية (261.9 مليون دولار) على الحساب في البنك الاحتياطي الهندي، وذلك من المدفوعات المتعلقة بمشتريات الدفاع.

وبعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا قررت موسكو الاتجاه شرقا وتعزيز العلاقات مع الهند والصين.

( تاس)
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