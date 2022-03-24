هل يتم التعاون بين الكويت وكوريا الجنوبية في مجال الطاقة؟

اجتمع مدير مكتب شؤون إفريقيا بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية كيم جانغ-هيون مع مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الكويتية وليد الخبيزي، وبحثا التعاون في مجال الطاقة.كوريا الجنوبية والكويت تبحثان التعاون في مجال الطاقةمحادثات بين سيئول والدوحة حول التعاون في مجال الطاقةوأفادت وزارة الخارجية الكورية بأن الجانبين ثمنا جهود الكويت التي تعتبر من أكبر البلدان المنتجة للنقط، لإمدادات الطاقة المستقرة واتفقا على التعاون الوثيق في مجال الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية.ودعا كيم الجانب الكويتي إلى الاهتمام والدعم لمشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع الحكومة الكويتية للبناء والإنشاءات والبنية التحتية.واقترح الخبيزي مواصلة المشاورات حول سبل مساهمة كوريا الجنوبية في تحقيق رؤية الكويت 2035، خطة التنمية على المديين المتوسط والطويل.وأكد الجانبان على ضرورة تنشيط التبادلات رفيعة المستوى بمجرد تحسن الظروف مثل جائحة كوفيد-19، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية بما فيها إيران والشرق الأوسط وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية.يذكر أن هذا الاجتماع جاء بعد مرور 5 سنوات من آخر اجتماع في مارس عام 2017.(يونهاب)