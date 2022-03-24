إرتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً، وبلغ عصر اليوم، 25200 - 25250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24100 - 24150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.