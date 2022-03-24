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إقتصاد
إرتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار... هذه تسعيرته الجديدة عصر اليوم
Lebanon 24
24-03-2022
|
10:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً، وبلغ عصر اليوم، 25200 - 25250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24100 - 24150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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