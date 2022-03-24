بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ مساء اليوم، 25100 - 25150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان الدولار قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 25200 - 25250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.