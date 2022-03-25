"موديز" تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية

أعلنت "موديز" لخدمات المستثمرين يوم الخميس أنّها تعتزم سحب تصنيفاتها الائتمانية للكيانات الروسية، وهو ما يأتي عقب خطوتين مماثلتين من كلّ من "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" للتصنيفات العالمية.وكانت "موديز غورب" الشركة الأمّ لوكالة التصنيف الائتماني قد علّقت في وقت سابق من الشهر العمليات التجارية في روسيا على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.ومنع الاتحاد الأوروبي في 15 آذار شركات التصنيف الائتماني الكبرى من تصنيف روسيا والشركات الروسية في إطار أحدث حزمة عقوبات يفرضها بهدف زيادة الضغط الاقتصادي على البلاد.