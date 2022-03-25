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إقتصاد
تراجع أسعار النفط
Lebanon 24
25-03-2022
|
02:24
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تراجعت أسعار النفط مع انحسار مخاوف الإمدادات في ظل استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر نفطي على روسيا، في حين تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الإفراج عن المزيد من النفط من المخزون لتهدئة الأسواق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 118.57 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 111.87 دولارا للبرميل بعد خسارتها 2.3 بالمئة في الجلسة السابقة.
ويتجه كلا العقدين لتحقيق أول زيادة أسبوعية لهما في ثلاثة أسابيع، إذ يتجه برنت لتحقيق قفزة عشرة بالمئة، في حين يتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع سبعة بالمئة بعد مخاوف أكبر من حدوث أزمة في الإمدادات تسبب فيها تفكير الاتحاد الأوروبي في مقاطعة النفط الروسي في وقت سابق من الأسبوع.
وقالت مصادر من أوبك إن مسؤولين يعتقدون أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا محتملا على النفط من روسيا حليفة المنظمة سيؤثر سلبا على المستهلكين، وإن المنظمة أبلغت بروكسل بمخاوفها.
وفي ظل انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، قال محللون إن السوق لا تزال غير قادرة على الصمود أمام أي صدمة على صعيد الإمدادات.
وقال محلل شؤون السلع الأساسية في بنك أستراليا الوطني بادن مور "المخزونات آخذة في التقلص. يعني هذا، وفق المعطيات الحالية، أن الشح في السوق سيستمر".
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