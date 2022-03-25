11
o
بيروت
12
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مشاريع بمليارات الدولارات بين تركيا والامارات
Lebanon 24
25-03-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعتزم وفد من رجال الأعمال الأتراك، التوجه إلى الإمارات، بتاريخ 30 مارس الجاري لبحث سبل تعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".
وفد تركي يزور الإمارات لبحث تنفيذ مشاريع بمليارات الدولاراتتركيا والإمارات توقعان اتفاقية لمبادلة العملات لمدة 3 سنوات
وقال مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، اليوم الخميس، في بيان إن "الوفد سيضم ممثلين عن مختلف القطاعات الخاصة في البلاد".
وكشف البيان: "سيبحث الوفد في دبي، تعزيز التعاون في 4 قطاعات رئيسية خلال عام 2022، في مقدمتها المقاولات والبنية التحتية".
وفي اجتماع "الطاولة المستديرة" المرتقب في دبي، سيناقش الجانبان التركي والإماراتي "التعاون لتنفيذ مشاريع بنى تحتية مختلفة بقيمة 130 مليار دولار".
ونقل البيان عن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباق، قوله إن "هذه الزيارة تأتي تزامنا مع دخول العلاقات التركية الإماراتية مرحلة جديدة مؤخرا".
وأضاف أن "أصحاب المشاريع الضخمة في دبي يتطلعون للاستفادة من الخبرات التركية في مجال المقاولات والبنية التحتية بشكل خاص".
وأكد البيان أن "زيارة الوفد التركي هذه إلى الإمارات ستكون بداية لسلسلة زيارات ولقاءات بين ممثلين القطاعات المختلفة لدى البلدين، طيلة العام الحالي".
(الأناضول)
تابع
الأكثر قراءة
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
Lebanon 24
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
07:10 | 2022-03-25
25/03/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
02:15 | 2022-03-25
25/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
15:17 | 2022-03-25
25/03/2022 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
13:27 | 2022-03-25
25/03/2022 01:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة أنصار.. الأدلة الجنائية تصل إلى مكان الجثث (فيديو)
Lebanon 24
جديد جريمة أنصار.. الأدلة الجنائية تصل إلى مكان الجثث (فيديو)
04:33 | 2022-03-25
25/03/2022 04:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2022-03-25
هل يقوي بيع روسيا النفط بالروبل احتياطها الأجنبي؟
14:22 | 2022-03-25
دولار السوق الموازية يستمر بالانخفاض... إليكم سعر صرفه مساءً
13:00 | 2022-03-25
ثروات أغنى رجال الأعمال الروس الى مزيد من الارتفاع... اليكم التفاصيل
12:07 | 2022-03-25
بيانٌ عن البنزين من الشركات المستوردة للنفط.. ماذا فيه؟
10:45 | 2022-03-25
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:00 | 2022-03-25
قطر "تتضامن مع أوروبا" بالاستغناء عن عقود الغاز المربحة
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
09:00 | 2022-03-25
26/03/2022 05:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
06:00 | 2022-03-25
26/03/2022 05:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
26/03/2022 05:03:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact