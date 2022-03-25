إقتصاد

مشاريع بمليارات الدولارات بين تركيا والامارات

Lebanon 24
25-03-2022 | 11:00
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يعتزم وفد من رجال الأعمال الأتراك، التوجه إلى الإمارات، بتاريخ 30 مارس الجاري لبحث سبل تعزيز التعاون لتنفيذ مشاريع كبرى بمليارات الدولارات، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

وفد تركي يزور الإمارات لبحث تنفيذ مشاريع بمليارات الدولاراتتركيا والإمارات توقعان اتفاقية لمبادلة العملات لمدة 3 سنوات
وقال مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK)، اليوم الخميس، في بيان إن "الوفد سيضم ممثلين عن مختلف القطاعات الخاصة في البلاد".

وكشف البيان: "سيبحث الوفد في دبي، تعزيز التعاون في 4 قطاعات رئيسية خلال عام 2022، في مقدمتها المقاولات والبنية التحتية".

وفي اجتماع "الطاولة المستديرة" المرتقب في دبي، سيناقش الجانبان التركي والإماراتي "التعاون لتنفيذ مشاريع بنى تحتية مختلفة بقيمة 130 مليار دولار".

ونقل البيان عن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباق، قوله إن "هذه الزيارة تأتي تزامنا مع دخول العلاقات التركية الإماراتية مرحلة جديدة مؤخرا".

وأضاف أن "أصحاب المشاريع الضخمة في دبي يتطلعون للاستفادة من الخبرات التركية في مجال المقاولات والبنية التحتية بشكل خاص".

وأكد البيان أن "زيارة الوفد التركي هذه إلى الإمارات ستكون بداية لسلسلة زيارات ولقاءات بين ممثلين القطاعات المختلفة لدى البلدين، طيلة العام الحالي".
(الأناضول)
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