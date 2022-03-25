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إقتصاد
الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحاً!
Lebanon 24
25-03-2022
|
03:29
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 25150 و25350 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 25100 - 25150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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