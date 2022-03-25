الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباحاً!

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 25150 و25350 ليرة لبنانية لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 25100 - 25150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.