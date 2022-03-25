إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ، وبلغ عصر اليوم، 24150 - 24250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 25150 - 25350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.