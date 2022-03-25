إقتصاد

إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟

Lebanon 24
25-03-2022 | 10:45
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انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل ملحوظ، وبلغ عصر اليوم، 24150 - 24250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
 
وكان دولار السوق الموازية، تراوح صباح اليوم، ما بين 25150 - 25350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
 
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