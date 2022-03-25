11
o
بيروت
12
o
طرابلس
7
o
صور
11
o
جبيل
11
o
صيدا
11
o
جونية
5
o
النبطية
1
o
زحلة
3
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق الموازية يستمر بالانخفاض... إليكم سعر صرفه مساءً
Lebanon 24
25-03-2022
|
14:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة انخفاضاً جديداً، حيث تراوح ما بين 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما سجّل في وقتٍ سابقٍ ما بين 24150 و 24250 ليرة لبنانية للدولار الواحد".
مواضيع ذات صلة
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
26/03/2022 05:03:31
26/03/2022 05:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس : أسعار المحروقات ارتفعت في لبنان متل ما ارتفعت بكل دول العالم وسعر صرف الدولار رأف فينا ! (الجديد)
Lebanon 24
عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس : أسعار المحروقات ارتفعت في لبنان متل ما ارتفعت بكل دول العالم وسعر صرف الدولار رأف فينا ! (الجديد)
26/03/2022 05:03:31
26/03/2022 05:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف أمراً أساسياً عن الدولار في لبنان.. إليكم السيناريو القادم
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف أمراً أساسياً عن الدولار في لبنان.. إليكم السيناريو القادم
26/03/2022 05:03:31
26/03/2022 05:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع سعر الدولار والمحروقات يزيد تعقيدات مشهد التأزم اللبناني
Lebanon 24
ارتفاع سعر الدولار والمحروقات يزيد تعقيدات مشهد التأزم اللبناني
26/03/2022 05:03:31
26/03/2022 05:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
الأكثر قراءة
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
Lebanon 24
منفذ جريمة "أنصار"... ماذا قال والده وأمه واخوته؟
07:10 | 2022-03-25
25/03/2022 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
Lebanon 24
بشأن الرواتب وسحب الدولار.. هذا ما قد يحصل قريباً
02:15 | 2022-03-25
25/03/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
Lebanon 24
الجيش يكشف تفاصيل جريمة أنصار.. هكذا حصلت وهؤلاء هم المتورطون!
15:17 | 2022-03-25
25/03/2022 03:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
Lebanon 24
مشاهد من مغارة جريمة أنصار.. إليكم الصور
13:27 | 2022-03-25
25/03/2022 01:27:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة أنصار.. الأدلة الجنائية تصل إلى مكان الجثث (فيديو)
Lebanon 24
جديد جريمة أنصار.. الأدلة الجنائية تصل إلى مكان الجثث (فيديو)
04:33 | 2022-03-25
25/03/2022 04:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2022-03-25
هل يقوي بيع روسيا النفط بالروبل احتياطها الأجنبي؟
13:00 | 2022-03-25
ثروات أغنى رجال الأعمال الروس الى مزيد من الارتفاع... اليكم التفاصيل
12:07 | 2022-03-25
بيانٌ عن البنزين من الشركات المستوردة للنفط.. ماذا فيه؟
11:00 | 2022-03-25
مشاريع بمليارات الدولارات بين تركيا والامارات
10:45 | 2022-03-25
إنخفاض ملحوظ للدولار في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:00 | 2022-03-25
قطر "تتضامن مع أوروبا" بالاستغناء عن عقود الغاز المربحة
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
09:00 | 2022-03-25
26/03/2022 05:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
06:00 | 2022-03-25
26/03/2022 05:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
15:30 | 2022-03-24
26/03/2022 05:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact