دولار السوق الموازية يستمر بالانخفاض... إليكم سعر صرفه مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة انخفاضاً جديداً، حيث تراوح ما بين 23900 و24000 ليرة لبنانية للدولار الواحد بعدما سجّل في وقتٍ سابقٍ ما بين 24150 و 24250 ليرة لبنانية للدولار الواحد".