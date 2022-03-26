إقتصاد

مصرف ياباني كبير يوقف التعامل مع "سبيربنك" الروسي بالدولار

Lebanon 24
26-03-2022 | 02:00
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قالت وكالة "كيودو" للأنباء، إن مصارف يابانية كبرى، أوقفت اعتبارا من السبت 26 آذار، التعامل بالدولار مع مصرف "سبيربنك" الروسي، على خلفية العقوبات الأميركية ضدّ روسيا.

وذكرت الوكالة، أن قائمة البنوك اليابانية هذه، تشمل مصارف "ميتسوبيشي يو إف جي"، و"سوميتومو ميتسوي"، و"ميزوهو".

وأشارت الوكالة، إلى أن المؤسسات المالية اليابانية عند التعامل مع "سبيربنك"، تستخدم بنوك المراسلة الأميركية، وبما أن الحظر المفروض على أي معاملات مع هذا المصرف الروسي دخل حيز التنفيذ في 26 آذار، فهذا يعني أن تعامل الجانب الياباني مع "سبيربنك"، بات مستحيلا.
المصدر: روسيا اليوم
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