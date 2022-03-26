بعد إنخفاضه اللافت أمس... ما هي تسعيرة الدولار الجديدة صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 23950 - 24000 ألف ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



والجدير بالذكر أنّ دولار السوق الموازية أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 23900 - 24000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.