17
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
صندوق النقد الدولي يعتمد برنامج مساعدة للأرجنتين بـ 44 مليار دولار
Lebanon 24
26-03-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار مع صرف 9.65 مليار فورا.
وأوضح بيان صندوق النقد أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهرا منحت ضمن "آلية الإقراض الموسّعة" التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بـ"تعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد".
وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغيفا: "هناك انتعاش اقتصادي وانتعاش في الوظائف، ولكن لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
وأشارت غورغيفا إلى أن "دخل الفرد منخفض في الأرجنتين ومستويات فقر مرتفعة وتضخم شديد متواصل وعبء دين شديد واحتياطات خارجية ضعيفة".
وترى مديرة الصندوق أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية ويدعمه الصندوق "يحدد أهدافا عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش
Lebanon 24
بالصّور: توقيف السوري المشارك بتنفيذ جريمة أنصار.. وهذا ما أعلنه الجيش
15:56 | 2022-03-27
27/03/2022 03:56:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما قاله السّوري الشريك بجريمة أنصار لحظة إلقاء القبض عليه
01:55 | 2022-03-28
28/03/2022 01:55:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير يضرب حارة الناعمة.. فيديو يوثق اشتباكات!
Lebanon 24
توتر كبير يضرب حارة الناعمة.. فيديو يوثق اشتباكات!
12:19 | 2022-03-27
27/03/2022 12:19:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!
Lebanon 24
فيديو يُبكي الحجر من أنصار.. المشهدُ لا يوصف أبداً!
11:08 | 2022-03-27
27/03/2022 11:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
Lebanon 24
صورٌ جديدة للسوري الشريك بتنفيذ جريمة أنصار.. هكذا تمّ استدراجه وتوقيفه
00:07 | 2022-03-28
28/03/2022 12:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:00 | 2022-03-28
وكالة "فيتش" تسحب تصنيفات روسيا
02:51 | 2022-03-28
مع بداية الاسبوع.. هذه تسعيرة الدولار الصباحيّة في السوق الموازية
02:13 | 2022-03-28
بدء إضراب عام في الهند لمدة يومين
22:24 | 2022-03-27
هل تنفرج ازمة المحروقات اليوم؟
16:00 | 2022-03-27
وزارة الاقتصاد السورية: استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر
14:00 | 2022-03-27
إجراءات للتقشف وترشيد الإنفاق... هذا ما يحدث في مصر
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
28/03/2022 13:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
28/03/2022 13:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
28/03/2022 13:24:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact