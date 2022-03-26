إقتصاد

صندوق النقد الدولي يعتمد برنامج مساعدة للأرجنتين بـ 44 مليار دولار

Lebanon 24
26-03-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-935540-637839034197789474.PNG
Doc-P-935540-637839034197789474.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار مع صرف 9.65 مليار فورا.

وأوضح بيان صندوق النقد أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهرا منحت ضمن "آلية الإقراض الموسّعة" التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بـ"تعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد".

وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغيفا: "هناك انتعاش اقتصادي وانتعاش في الوظائف، ولكن لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وأشارت غورغيفا إلى أن "دخل الفرد منخفض في الأرجنتين ومستويات فقر مرتفعة وتضخم شديد متواصل وعبء دين شديد واحتياطات خارجية ضعيفة".

وترى مديرة الصندوق أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية ويدعمه الصندوق "يحدد أهدافا عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:56 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2022-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2022-03-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:00 | 2022-03-28
02:51 | 2022-03-28
02:13 | 2022-03-28
22:24 | 2022-03-27
16:00 | 2022-03-27
14:00 | 2022-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website