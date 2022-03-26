صندوق النقد الدولي يعتمد برنامج مساعدة للأرجنتين بـ 44 مليار دولار

صادق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على برنامج مساعدة للأرجنتين بقيمة 44 مليار دولار مع صرف 9.65 مليار فورا.وأوضح بيان صندوق النقد أن خطة المساعدة الممتدة على فترة 30 شهرا منحت ضمن "آلية الإقراض الموسّعة" التي يتبعها الصندوق، وتهدف إلى السماح للأرجنتين بـ"تعزيز القدرة على تحمل الدين ومكافحة التضخم الشديد وزيادة الاحتياطات وسدّ الثغرات الاجتماعية في البلد".وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغيفا: "هناك انتعاش اقتصادي وانتعاش في الوظائف، ولكن لا تزال الأرجنتين تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية استثنائية"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.وأشارت غورغيفا إلى أن "دخل الفرد منخفض في الأرجنتين ومستويات فقر مرتفعة وتضخم شديد متواصل وعبء دين شديد واحتياطات خارجية ضعيفة".وترى مديرة الصندوق أن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة الأرجنتينية ويدعمه الصندوق "يحدد أهدافا عملية وواقعية، وكذلك سياسات ذات مصداقية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي".