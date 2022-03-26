16
o
بيروت
16
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
سعر صرف الدولار... كم بلغ عصرًا؟
Lebanon 24
26-03-2022
|
09:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم السبت، 23950 ليرة للمبيع و 24000 ليرة للشراء.
وكان افتتح سعر صرف الدولار على التسعيرة نفسها.
مواضيع ذات صلة
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
الـ500 ليرة تدرّ الدولارات في لبنان.. كيف ذلك؟
27/03/2022 03:07:07
27/03/2022 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس : أسعار المحروقات ارتفعت في لبنان متل ما ارتفعت بكل دول العالم وسعر صرف الدولار رأف فينا ! (الجديد)
Lebanon 24
عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس : أسعار المحروقات ارتفعت في لبنان متل ما ارتفعت بكل دول العالم وسعر صرف الدولار رأف فينا ! (الجديد)
27/03/2022 03:07:07
27/03/2022 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف أمراً أساسياً عن الدولار في لبنان.. إليكم السيناريو القادم
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف أمراً أساسياً عن الدولار في لبنان.. إليكم السيناريو القادم
27/03/2022 03:07:07
27/03/2022 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع سعر الدولار والمحروقات يزيد تعقيدات مشهد التأزم اللبناني
Lebanon 24
ارتفاع سعر الدولار والمحروقات يزيد تعقيدات مشهد التأزم اللبناني
27/03/2022 03:07:07
27/03/2022 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟
Lebanon 24
جريمة أنصار تكشف أمراً يثيرُ المخاوف ويهدّد حياة الكثيرين.. ما هو؟
01:41 | 2022-03-26
26/03/2022 01:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مُحادثة بين إحدى ضحايا جريمة أنصار ووالدها.. صورة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
آخر مُحادثة بين إحدى ضحايا جريمة أنصار ووالدها.. صورة تكشف التفاصيل
01:08 | 2022-03-26
26/03/2022 01:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبخة سعودية - سورية للبنان؟
Lebanon 24
طبخة سعودية - سورية للبنان؟
23:29 | 2022-03-25
25/03/2022 11:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد
Lebanon 24
الشيف أنطوان يكشف.. هذه تكلفة إفطار رمضان في لبنان خلال يوم واحد
12:30 | 2022-03-26
26/03/2022 12:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟
Lebanon 24
فئة "دولارات" في لبنان "غير متوفرة" بسهولة.. ما هي؟
12:23 | 2022-03-26
26/03/2022 12:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:00 | 2022-03-26
برنامج صندوق النقد لا يتضمن أعباء إضافية على المواطنين المصريين
14:00 | 2022-03-26
صندوق النقد الدولي يعتمد برنامج مساعدة للأرجنتين بـ 44 مليار دولار
12:00 | 2022-03-26
إلى أين تتجه أسعار النفط؟
08:23 | 2022-03-26
هذا ما كشفه البراكس عن أزمة المحروقات.. هل ستخف الطوابير؟
06:51 | 2022-03-26
بعدما كانت بـ250 ليرة.. بهذا السعر تُباع "ضمة" البقدونس اليوم!
05:30 | 2022-03-26
تجميد الذهب الروسي: هل تنجح خطة الولايات المتحدة وحلفائها؟
فيديو
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
Lebanon 24
بعد أيام من طلاقهما... الزوج السابق لعارضة الازياء الشهيرة يخرج عن صمته ويكشف: سرقتني وخانتني!
08:00 | 2022-03-25
27/03/2022 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
Lebanon 24
يحارب الروس في اوكرانيا...من هو اخطر واشهر قناص في العالم؟
05:00 | 2022-03-25
27/03/2022 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
Lebanon 24
فيديو قديم لبايدن يُثير الجدل... دعا لهجوم بري واحتلال هذا البلد!
14:30 | 2022-03-24
27/03/2022 03:07:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact