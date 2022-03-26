إقتصاد

سعر صرف الدولار... كم بلغ عصرًا؟

Lebanon 24
26-03-2022 | 09:21
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية بعد ظهر اليوم السبت، 23950  ليرة للمبيع و 24000 ليرة للشراء.
 
وكان افتتح سعر صرف الدولار على التسعيرة نفسها.
 
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