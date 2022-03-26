إقتصاد

برنامج صندوق النقد لا يتضمن أعباء إضافية على المواطنين المصريين

Lebanon 24
26-03-2022 | 16:00
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قال وزير المالية المصري، محمد معيط، السبت، إن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي لا يشمل أي أعباء إضافية على المواطنين

وأوضح الوزير معيط في بيان أن الحكومة المصرية تضع خططا وفق أسوأ السيناريوهات في ضوء أزمة أوكرانيا.

وأضاف الحكومة حريصة على الحفاظ على صمود الاقتصاد باتخاذ خطوات استباقية تدعم النمو.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في وقت سابق أنها أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي، بشأن تمويل محتمل كإجراء وقائي من آثار الحرب في أوكرانيا على اقتصادها، في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.

وذكرت أنه عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكونا تمويليا تطلبه حال الحاجة إليه، وفق "رويترز".
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