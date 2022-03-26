على اي سعر أقفل الدولار في السوق الموازية؟

سجّل سعر الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت 24050 ليرة للبيع و24100 ليرة للشراء.



وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجل بعد ظهر اليوم 23950 ليرة للمبيع و 24000 ليرة للشراء.