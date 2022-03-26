لتقليص عجز الميزانية.. بايدن يقترح إجراء جديد!

أظهرت وثيقة من البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيقترح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات، ضمن موازنة 2023، التي من المتوقع الكشف عنها يوم الاثنين.وأفادت الوثيقة الصادرة من البيت الأبيض، اليوم السبت، بأن "ضريبة الحد الأدنى لدخل المليارديرات" ستحدد 20 في المئة كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة، التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أميركي.وأوضحت الوثيقة أن الضريبة ستساهم في تقليص عجز الميزانية بنحو 360 مليار دولار خلال العقد المقبل.وجاء في الوثيقة: "من شأن هذا، التأكد من أن الأميركيين الأكثر ثراءً يدفعون معدل ضرائب أعلى من المعلمين ورجال الإطفاء".