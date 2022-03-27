سعر صرف دولار السوق الموازية... هكذا افتتح صباح الاحد

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الأحد ، ما بين 24100 ليرة لبنانية للشراء مقابل 24200 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الوحد، بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين ما بين 24100 و 24050 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.