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إقتصاد
وزارة الاقتصاد السورية: استيراد القمح مفتوح للجميع ومن كل المصادر
Lebanon 24
27-03-2022
|
16:00
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أعلن معاون وزير الاقتصاد السوري لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر إتاحة استيراد القمح والطحين للجميع ومن جميع المصادر، لتفادي أي نقص في البلاد.
وقال معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر إن "ما تقدمت به غرفة تجارة ريف دمشق من مقترح حول حصر الاستيراد بالمواد الأساسية، هو معمول به أصلا تبعا لسياسة ترشيد المستوردات التي تعمل بها الوزارة منذ سنوات، وبالتالي على الغرفة أن تحدد بدقة أكثر المواد المقصودة للبحث في دراستها.
ولفت إلى أنه بالنسبة للمستوردات حاليا، فإن 75% منها هي مستلزمات إنتاج زراعية وصناعية بالإضافة لبعض المواد الأساسية والأدوية والمواد الأساسية التي لا تنتج محليا.
وأضاف: نحن مهتمون بكل المقترحات وندرس أي مقترح فيه منعكسات إيجابية، ودليل المواد المسموح باستيرادها يتم دراسته بشكل دوري خلال السنة.
وقال أن استيراد القمح والطحين متاح للجميع ومن جميع المصادر، وبإمكان التاجر أن يقدم على مناقصات وزارة التجارة الداخلية، أو يستورد للسوق الخاص بعد أن يقدم التاجر إجازة استيراد لوزارة الاقتصاد.
كما لفت إلى أن استيراد المواد النفطية محصور بشركة محروقات التابعة لوزارة النفط، التي تستورد النفط بكل الوسائل حسب المؤسسات التابعة للوزارة.
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