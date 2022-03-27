على أي سعر أقفل الدولار الأميركي في السوق الموازية مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار الأميركي مُقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية مساء اليوم 24,100 ليرة للمبيع و24,150 ليرة للشراء.

وكان سعر صرف الدولار قد سجل في السوق الموازية، عصراً ما بين 24150 ليرة للبيع و24200 ليرة للشراء.