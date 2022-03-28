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إقتصاد
بدء إضراب عام في الهند لمدة يومين
Lebanon 24
28-03-2022
|
02:13
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بدأ في الهند اليوم الاثنين إضراب عام على مستوى البلاد لمدة يومين، بدعوة من عدد من النقابات العمالية الكبرى.
وصرح أمارجيت كاور، الأمين العام لمؤتمر عموم الهند لنقابات العمال، بأن حوالي 200 مليون شخص يمكن أن يشاركوا في هذا الحدث.
ونقلت وكالة أنباء برس ترست الهندية عن كاور قوله يوم الاثنين: "نتوقع مشاركة أكثر من 200 مليون عامل وتعبئة ضخمة في جميع أنحاء البلاد خلال إضراب يومي 28 و29 مارس احتجاجا على سياسات الحكومة".
وقد يؤثر هذا الإضراب على عمل خدمات البريد والنقل العام وصناعة الاتصالات والمؤسسات العاملة في مجالات الطاقة والنفط والمعادن، فيما أعلنت نقابات المصرفيين أيضا أنها ستدعم الإضراب.
يشار إلى أن مطالب النقابات العمالية تشمل من بين أمور أخرى، رفض خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة، وزيادة الأجور، و"التوزيع العادل" للدخل، وللحصول على حقوق متساوية للعمال المعينين بموجب عقد، وآخرين.
وفي هذا الصدد، دعت النقابات العمالية الهندية المواطنين إلى تفهم القيود الناجمة عن الإضراب، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك مشاكل في خطوط النقل وأجهزة الصراف الآلي في البلاد يومي الاثنين والثلاثاء.
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