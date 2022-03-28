إقتصاد

اليونان تقنّن بيع المواد الغذائية على خلفية العقوبات ضد روسيا

Lebanon 24
28-03-2022 | 08:00
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تشهد متاجر اليونان نقصا في بعض المواد الغذائية، ما دفع أثينا لتقنين بين الطحين والزيت، وحصر بيعهما بكميات محددة للمشتري.
وفرضت اليونان هذا الأسبوع قيودا على بيع عدد من السلع حيث بات من غير الممكن شراء أكثر من ثلاثة أكياس من الدقيق وثلاث زجاجات من الزيت للشخص الواحد.

وتخشى السلطات اليونانية من أنه على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا، تشهد البلاد نقصا في عدد من السلع في ظل تزايد الطلب عليها.
وفي وقت سابق حذر أليكسي زوبيتس مدير معهد الجامعة المالية التابع للحكومة الروسية من أن الإجراءات التي يتخذها الغرب لـ"معاقبة" روسيا ستثير أزمة اقتصادية عالمية.
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