مع بداية الاسبوع.. هذه تسعيرة الدولار الصباحيّة في السوق الموازية

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية ما بين 24050 و 24100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.



وكان سعر صرف الدولار اقد اقفل مساء مساء أمس على سعر 24,100 ليرة للمبيع و24,150 ليرة للشراء.