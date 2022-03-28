إقتصاد

مع بداية الاسبوع.. هذه تسعيرة الدولار الصباحيّة في السوق الموازية

Lebanon 24
28-03-2022 | 02:51
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية  ما بين 24050 و 24100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر صرف الدولار اقد اقفل مساء مساء أمس على سعر 24,100 ليرة للمبيع و24,150 ليرة للشراء.
 
 
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