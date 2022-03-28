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إقتصاد
الامارات تعمل على رفع السعة الإنتاجية من الغاز بنسبة 30%
Lebanon 24
28-03-2022
|
12:00
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كشف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أنه يتم العمل على رفع السعة الإنتاجية من الغاز بنسبة 30% لتعزيز قدرة الإمارات على توفير المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال.
وقال الوزير سلطان بن أحمد الجابر، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الاثنين، إنه يتوقع في الأمد القريب حالة شح في أسواق النفط مع زيادة الطلب ما يقرب من 3 ملايين برميل عن العام الماضي.
من جهته أشار وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إلى أن الإمارات تهدف إلى إنتاج النفط بأقل بصمة كربونية من خلال الاعتماد على الطاقة الصديقة للبيئة.
(RT)
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