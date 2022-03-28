إقتصاد

في طوكيو... هل تسمح التشريعات بمصادرة احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي؟

Lebanon 24
28-03-2022 | 10:00
A-
A+
Doc-P-936104-637840634303191457.jpg
Doc-P-936104-637840634303191457.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، إن التشريعات السائدة في بلاده حاليا، لا تسمح بمصادرة احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي الموجودة في اليابان.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع برلماني اليوم: "بشكل عام، لا توجد أحكام في تشريعاتنا، بما في ذلك قانون بنك اليابان، تسمح بحجز احتياطيات العملات الأجنبية للبنوك المركزية الأجنبية التي يتم الاحتفاظ بها في بنك اليابان".

ويشار إلى أن السلطات اليابانية، علقت في وقت سابق العمليات مع البنك المركزي الروسي، مما يعني في الواقع تجميد الاحتياطي الروسي في بنك اليابان. تقدر أصول البنك المركزي الروسي بالين الياباني بنحو 33 مليار دولار.

قبل ذلك أعلنت اليابان عن عدة حزم من العقوبات ضد روسيا، على خلفية الوضع حول أوكرانيا. وخضع أكثر من 100 شخص لعقوبات فردية، بما في ذلك أعضاء القيادة والكثير من المسؤولين ورجال الأعمال في روسيا.

( تاس) 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
16:00 | 2022-03-28
14:00 | 2022-03-28
14:00 | 2022-03-28
12:00 | 2022-03-28
09:45 | 2022-03-28
08:00 | 2022-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website