انخفاض في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة عصراً



بينما افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 24050 و 24100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يتم التداول بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الاثنين، بتسعيرة تتراوح ما بين 23075 و 23125 ليرة لبنانية للدولار الواحد.