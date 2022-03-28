بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بشكل كبير مساء اليوم الاثنين، حيث سجل تسعيرة تراوحت ما بين 24250 و24300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23075 و23125 ليرة لبنانية للدولار الواحد.