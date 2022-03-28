إقتصاد

بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
28-03-2022 | 14:00
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، بشكل كبير مساء اليوم الاثنين، حيث سجل تسعيرة تراوحت ما بين 24250 و24300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 23075 و23125 ليرة لبنانية للدولار الواحد. 
 
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