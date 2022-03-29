ارتفاع أم انخفاض.. كيف إفتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم؟

24250 و24300

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، ما بين 24400 و24450 لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس، ما بينليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.