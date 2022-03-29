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إقتصاد
ارتفاع أم انخفاض.. كيف إفتتح سعر صرف الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
29-03-2022
|
01:43
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الثلاثاء، ما بين 24400 و24450 لكل دولار اميركي، بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين
24250 و24300
ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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