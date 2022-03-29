إقتصاد

تخزين القمح في مصر... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
29-03-2022 | 12:00
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أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر السيد القصير إلى أن مصر لديها قدرة تخزينية للقمح تصل إلى 6.5 ملايين طن.

وأضاف الوزير القصير، خلال اتصال هاتفي مع قناة مصرية جرى مساء أمس الاثنين، أنه تمت زراعة 3 ملايين و650 ألف فدان والإنتاجية المتوقعة 10 ملايين طن، موضحا أن سعر القمح هذا العام وصل لـ885 جنيها بزيادة كبيرة عن العام الماضي وذلك لتحفيز المزارعين.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد على أن الدولة تبذل كل جهد لتوفير السلع والخدمات للمواطنين، إضافة إلى قيام رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي بعمل لجنة لمتابعة الجهود التي تتخذ لتوفير السلع والخدمات.

وأكمل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة أطلقت قافلة بوجود 21 منفذا متنقلا، إضافة إلى أنه لدينا 171 منفذا ثابتا تغطي جميع محافظات مصر.

وأعلن افتتاح أكبر معرضين بحديقة الأورمان، ومعرضا آخر تم افتتاحه بشارع الهرم بالجيزة، كاشفا عن سعر اللحوم البلدي يباع الكيلو بـ135 جنيها وسعر الدواجن والبيض أقل من السوق بنسبة 25%.

(المصري اليوم) 
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