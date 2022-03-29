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إقتصاد
فرنسا تتجه الى التخفيف في استهلاك الغاز والكهرباء
Lebanon 24
29-03-2022
|
10:00
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حث رئيس الهيئة الفرنسية لتنظيم الطاقة، جان فرانسوا كارينكو، الفرنسيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء والغاز بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات في الشتاء المقبل.
وقال كارينكو في حديثه لصحيفة "Les Echos" الاقتصادية الفرنسية: "نحن بحاجة إلى توفير الغاز والكهرباء في فرنسا الآن، وإلا فقد يكون كل شيء سيئا في الشتاء القادم".
وأشار إلى أن الجهود يجب أن يبذلها الجميع بما في ذلك القطاع الصناعي وقطاع الخدمات ومؤسسات الدولية وكل مواطن فرنسي وذلك من خلال الحد من استهلاك الكهرباء والتدفئة.
كما دعا إلى إزالة الحواجز الإدارية من أجل إسراع نشر المنصة العائمة للغاز المسال في مدينة لو هافر، وكذلك تسهيل العمليات الإدارية والقضائية الخاصة بالمشاريع في مجال الطاقة المتجددة.
وارتفعت أسعار الطاقة في فرنسا بشكل ملحوظ على خلفية النزاع العسكري في أوكرانيا والعقوبات المفروضة بهذا السبب على روسيا.
( نوفوستي)
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