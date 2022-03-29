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إقتصاد
دولار السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
29-03-2022
|
09:45
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ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بشكل طفيف، وبلغ عصر اليوم، 24425 - 24475 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24400 - 24450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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الدولار
السوق الموازية
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