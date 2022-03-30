ارتفاع أو انخفاض؟ هذا ما سجله الدولار صباح اليوم

إفتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأربعاء، مسجّلاً ما بين 24350 و24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس على سعر 24400 - 24450 ليرة لبنانيّة.