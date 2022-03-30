إقتصاد

البنك الدولي: دور دول الخليج حيوي في تهدئة أسعار النفط

Lebanon 24
30-03-2022 | 03:02
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صرّح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أنّ دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة.

وكانت قد حثت العديد من الدول المستهلكة مجموعة "أوبك+" على زيادة الانتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 2008 هذا الشهر عند مستوى 139 دولاراً للبرميل.

وقال مالباس في كلمة ألقاها في القمة العالمية للحكومات في دبي "نشهد إعادة هيكلة ضخمة في أسواق النفط العالمية حيث سيكون لمرونة الإمداد لدول مجلس التعاون الخليجي دور حيوي في تهدئة الأسعار في الأشهر المقبلة".
 
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