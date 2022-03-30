اسعار المحروقات الى تراجع ...هذا ما كشفه البراكس!

وأكّد البراكس, أنّ "سعر الدولار لشراء البنزين بات يعتمد 100% على سعر دولار صيرفة".



وقال أنّ: "التحدّي الأساسي أن يكون في مقدور مصرف لبنان تأمين الدولارات للمنصة، وعليه بات سعر صفيحة البنزين محليًا يرتبط مباشرة بعاملين: سعر دولار المنصة وسعر برميل النفط عالميُا، وبما أنّ هذا الاخير تراجع، فمن المتوقع ان نشهد في الأيام المقبلة تراجعًا في أسعار المحروقات أكان من بنزين أو مازوت".

كشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ, "من المرتقب ان تشهد أسعار المحروقات اعتبارًا من الجدول المقبل سلسلة تراجعات في الأسعار محليًا".ويرتبط ذلك بتراجع سعر برميل النفط بعد تراجع الطلب عليه نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في شنغهاي الصين والعودة إلى فرض الحَجر الصحي، والتخوّف من عودة الإقتصاد العالمي إلى الانكماش إلى جانب استقرار الأوضاع ما بين روسيا واوكرانيا.ولفت البراكس، في حديث صحافي، إلى أنّ "الارتفاعات التي شهدتها الأسواق في اليومين الماضيين في اسعار المحروقات هي نتيجة معدل وسطي ما بين ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا الذي وصل إلى 122 دولارًا وارتفاع سعر الدولار على منصة صيرفة من 20800 الى نحو 22100 ليرة".