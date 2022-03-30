إقتصاد

كوارث مناخية تهدد اقتصاد الشرق الاوسط وآسيا... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-03-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-936848-637842434293056391.jpg
Doc-P-936848-637842434293056391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "بلومبيرغ الشرق" أن وثيقة جديدة لصندوق النقد الدولي كشفت أن الكوارث المناخية في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، أصابت وشردت 7 ملايين شخص في المتوسط السنوي مما تسبب في أكثر من 2600 وفاة وأضرار مادية قيمتها ملياري دولار.

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إن تواتر وشدة الكوارث المرتبطة بالمناخ تتزايد في الشرق الأوسط ووسط آسيا على نحو أسرع من أي مكان آخر في العالم، مما يشكل "خطرا كبيرا" على النمو والرخاء.

كما أظهر تحليل بيانات يغطي القرن الماضي أن درجات الحرارة في المنطقة ارتفعت 1.5 درجة مئوية أي ضعف الزيادة العالمية البالغة 0.7 درجة مئوية، وأصبح تساقط الأمطار‭‭ ‬‬الشحيح بالفعل أكثر تقلبا من أي منطقة أخرى، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.

وفي تصريحات معدة للقمة العالمية للحكومات في دبي قالت جورجيفا "الجفاف في شمال أفريقيا والصومال وإيران. الأوبئة وانتشار الجراد في القرن الأفريقي. الفيضانات الشديدة في القوقاز وآسيا الوسطى. قائمة الكوارث تتزايد على نحو سريع".

وأوضحت البيانات أن هذه الظاهرة تسببت في خسارة دائمة في مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 نقطة مئوية في القوقاز والمناطق الفرعية لآسيا الوسطى.

دعت جورجيفا جميع الدول إلى تكييف اقتصاداتها وفقا لتحديات المناخ، مشيدة بالإمارات لتعهدها باستثمار أكثر من 160 مليار دولار في الطاقة المتجددة للوصول إلى مستوى الحياد الكربوني والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات بحلول عام 2050.

وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أن مصر بدأت تستثمر في تقنيات الري الحديثة والتعليم والرعاية الصحية.
 
(بلومبيرغ الشرق) 
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2022-03-30
09:45 | 2022-03-30
08:51 | 2022-03-30
08:00 | 2022-03-30
07:30 | 2022-03-30
06:00 | 2022-03-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website