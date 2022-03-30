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© Lebanon24
إقتصاد
هل أثرت الحرب في اوكرانيا على الصناعة الألمانية؟
Lebanon 24
30-03-2022
|
10:00
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قال يواكيم لانغ رئيس الاتحاد الصناعي الألماني، إن على الدولة تقديم مساعدة اقتصادية خاصة للصناعيين للتغلب على عواقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأوضح لانغ أنه يتعين على الحكومة الألمانية، الحفاظ على القوة الاقتصادية للشركات ومساعدتها على التخفيف من آثار الأزمة.
وأضاف: "ترى الصناعة الألمانية، الخطر المتمثل في مواجهة الشركات صعوبات وجودية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، أو بسبب توقف استيراد موارد الطاقة الروسية".
ونوه بأن بعض الشركات اضطرت لخفض الإنتاج بسبب، ارتفاع تكلفة الغاز والكهرباء.
في مثل هذه الحالات، يطالب الاتحاد بضمانات وضمانات وقروض واستثمارات عامة في الشركات المعرضة للخطر، على غرار ما حدث خلال الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قام مجلس التنمية الاقتصادية التابع للحكومة الألمانية، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، بتعديل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي مع تخفيضه بشكل كبير.
بعد الآن يمكن أن تصل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 1.8٪ فقط. وفقا لتوقعات نوفمبر، كان هذا المؤشر عن 4.6٪.
( تاس)
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