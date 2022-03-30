كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 24250 - 24350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.

وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24350 - 24400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.