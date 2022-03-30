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إقتصاد
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
30-03-2022
|
09:45
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بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم، 24250 - 24350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان دولار السوق الموازية تراوح صباح اليوم، ما بين 24350 - 24400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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الدولار
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