دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟

تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجل مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 24000 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.



وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24250 - 24350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.