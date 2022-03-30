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إقتصاد
دولار السوق الموازية يتراجع.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
30-03-2022
|
14:00
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تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وسجل مساء اليوم تسعيرة تراوحت ما بين 24000 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 24250 - 24350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.
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