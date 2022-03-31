استقرار في أسعار المحروقات اليوم.. ماذا عن المازوت؟

استقر اليوم الخميس، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان، بينما انخفض سعر الديزل أويل 19000 ليرة.



وأصبحت الاسعار كالاتي:



-البنزين 95 أوكتان 475000 ليرة



-البنزين 98 أوكتان 486000 ليرة



-المازوت 533000 ليرة.