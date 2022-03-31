إقتصاد

استقرار في أسعار المحروقات اليوم.. ماذا عن المازوت؟

Lebanon 24
31-03-2022 | 02:53
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استقر اليوم الخميس، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان، بينما انخفض سعر الديزل أويل 19000 ليرة.

وأصبحت الاسعار كالاتي:

-البنزين 95 أوكتان 475000 ليرة

-البنزين 98 أوكتان 486000 ليرة

-المازوت 533000 ليرة.
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