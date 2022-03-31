تراجع بسيط للدولار...هذا ما سجله صباحاً!

إفتتح سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الخميس، مسجّلاً ما بين 24000 و24050 ليرة لبنانية للدولار الواحد،بعد أن تراوح مساء أمس، ما بين 24000 - 24100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي.